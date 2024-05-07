Меню
Что случится с Кристиной в сериале "Универ: 13 лет спустя"?

Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В новом сериале будет рассказано о том, что случилось с любимыми персонажами «Универа» 13 лет спустя. При этом актриса Настасья Самбурская заранее сообщила, что не стала участвовать в проекте. Тем не менее о ее героине мы кое-что узнаем. Так, Кристина окончательно завершила отношения с Антоном, который решает заняться собой и открывает паб. Но его жизнь резко меняется, когда появляется его взрослая дочь, о которой он раньше не знал, заставляя его пересмотреть свои привычки и образ жизни, особенно в контексте его склонности к алкоголю и вечеринкам.

Между тем Майкл отчаянно пытается вернуть Варю, подавшую на развод из-за его измены. Маша одиноко воспитывает двоих детей, пока ее сестра Валя неожиданно пропадает на работе, ждущей великого научного открытия. В это время в жизни Маши появляется бывший парень, Кузя, который стал успешным бизнесменом и вернулся в Москву, чтобы расширить свой бизнес. Однако его истинная цель - вернуть Машу, к которой он всегда сохранял чувства после многолетней разлуки.

