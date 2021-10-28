Что случилось в 6-й серии «Игры в кальмара»?

Наш ответ:

В шестой серии «Игры в кальмара», получившей название «Кганбу», игроки принимают участие в очередном соревновании. Перед началом им предлагают разделиться на пары, после чего дают каждому по десять стеклянных шариков и предлагают сыграть в любую игру на их выбор. Главное условие заключается в том, чтобы через полчаса определился победитель, выигравший десять шариков соперника, проигравший же выбывает и будет убит. Хан Ми Нё не удается найти себе пару из-за того, что игроков стало нечетное количество после смерти игрока 111, и организаторы освобождают ее от участия. Думая, что пары будут соревноваться друг против друга, игроки объединяются со своими друзьями. В результате Ки Хуну приходится выбить из игры старика, а Сан Воо – Али.