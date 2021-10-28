Меню
Что случилось в 6-й серии «Игры в кальмара»?

28 октября 2021
Наш ответ:

В шестой серии «Игры в кальмара», получившей название «Кганбу», игроки принимают участие в очередном соревновании. Перед началом им предлагают разделиться на пары, после чего дают каждому по десять стеклянных шариков и предлагают сыграть в любую игру на их выбор. Главное условие заключается в том, чтобы через полчаса определился победитель, выигравший десять шариков соперника, проигравший же выбывает и будет убит. Хан Ми Нё не удается найти себе пару из-за того, что игроков стало нечетное количество после смерти игрока 111, и организаторы освобождают ее от участия. Думая, что пары будут соревноваться друг против друга, игроки объединяются со своими друзьями. В результате Ки Хуну приходится выбить из игры старика, а Сан Воо – Али.

Игрок 067 выживает, поскольку ее пара, девушка под номером 240, добровольно проигрывает ей.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
Анупам Трипати
Анупам Трипати
Anupam Tripathi
Ким Джу-рён
Kim Joo-ryeong
O Янг-су
Oh Yeong-su
