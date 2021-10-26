Что случилось с полицейским в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Молодой полицейский Хван Чун Хо, проникший на остров в поисках своего пропавшего брата Ин Хо, нашел в архивах необходимую информацию и попытался вернуться на большую землю. Однако был застигнут врасплох фронтменом. Оказалось, что человек под маской на самом деле является Ин Хо. Он предлагает полицейскому вернуться на остров и присоединиться к нему, но получает отказ. Тогда Ин Хо стреляет в брата, и Чун Хо падает в море с обрыва. Погиб ли он при этом, остается неизвестным. Однако многочисленные теории по поводу продолжения сериала сводятся к одному – история Чун Хо на этом не закончена.