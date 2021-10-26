Меню
Что случилось с полицейским в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Молодой полицейский Хван Чун Хо, проникший на остров в поисках своего пропавшего брата Ин Хо, нашел в архивах необходимую информацию и попытался вернуться на большую землю. Однако был застигнут врасплох фронтменом. Оказалось, что человек под маской на самом деле является Ин Хо. Он предлагает полицейскому вернуться на остров и присоединиться к нему, но получает отказ. Тогда Ин Хо стреляет в брата, и Чун Хо падает в море с обрыва. Погиб ли он при этом, остается неизвестным. Однако многочисленные теории по поводу продолжения сериала сводятся к одному – история Чун Хо на этом не закончена.

Слишком важной была его сюжетная линия в первом сезоне, чтобы оборваться так просто.

 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
