Что случилось с Ильиным из сериала «Спасская»?

Что случилось с Ильиным из сериала «Спасская»?

Олег Скрынько 6 августа 2025 Дата обновления: 6 августа 2025
Наш ответ:

«Спасская» — российский детективный сериал, стартовавший в 2020 году. Главной героиней выступает следователь уголовного розыска Анна Спасская, работающая в Сочи. Она отличается проницательным умом, крепким характером, бойкостью и принципиальностью. Все эти качества делают ее незаменимым работником.

Андрей Ильин — напарник Спасской. По сюжету он погибает в начале второго сезона, что становится большим потрясением для протагонистки. Она полна решимости выяснить, кто именно стоит за этим преступлением, и начинает расследование. Выясняется, что убийство Ильина заказал влиятельный бизнесмен Иван Шалаев.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Спасская
Спасская детектив
2020, Россия
9.0
