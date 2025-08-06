Что случилось с Ильиным из сериала «Спасская»?

«Спасская» — российский детективный сериал, стартовавший в 2020 году. Главной героиней выступает следователь уголовного розыска Анна Спасская, работающая в Сочи. Она отличается проницательным умом, крепким характером, бойкостью и принципиальностью. Все эти качества делают ее незаменимым работником.
Андрей Ильин — напарник Спасской. По сюжету он погибает в начале второго сезона, что становится большим потрясением для протагонистки. Она полна решимости выяснить, кто именно стоит за этим преступлением, и начинает расследование. Выясняется, что убийство Ильина заказал влиятельный бизнесмен Иван Шалаев.
