Что случилось с дочерью Мэджика в сериале «Жизнь по вызову»?

Олег Скрынько 21 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Жизнь по вызову» — популярный российский сериал Сарика Андреасяна, выходящий в онлайн-кинотеатре KION. Шоу повествует о бизнесмене Александре Шмидте по прозвищу Мэджик, который владеет элитным эскорт-агентством. Судьба героя меняется, когда у него появляются могущественные враги. По сюжету в концовке второго сезона погибает Алина, любимая дочь Мэджика. В первом сезоне она не в курсе, чем на самом деле занимается ее отец. Когда же она раскрывает этот секрет, то, задетая за живое, в отместку сама становится эскортницей. Мэджик пытается спасти ее от этого. Во втором сезоне Алина попадает в плен к Градову, который в итоге дает распоряжение убить ее. В третьем сезоне, который стартовал в сентябре 2024 года, Мэджик берется мстить за смерть дочери. Ради этого он объединяется с Ружинским.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жизнь по вызову
Жизнь по вызову драма
2022, Россия
8.0
