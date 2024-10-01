Что случилось с Дашей из шоу "Игры без границ"?

Наш ответ:

29 сентября на ТНТ состоялась премьера нового эпизода реалити-шоу "Игры без границ", где за право быть лучшими сражаются атлеты из девяти стран мира. Эпизод обещал быть насыщенным, но никто не ожидал настоящей драмы: российский спортсмен Саша Стоун остался без напарницы прямо посреди испытания, в котором на кону стояла честь страны. Легкоатлетка Дарья Семенова получила серьезную травму руки и была экстренно госпитализирована.



На смену Дарье пришла 34-летняя Русиет Едиджи из Адыгеи — мастер спорта международного класса по регби-7, чемпионка России и Европы, участница чемпионата мира, мастер спорта по тяжелой атлетике и кандидат в мастера по легкой атлетике. Кроме того, Русиет — преподаватель функциональной йоги и тренер в академии бокса. Сможет ли эта опытная спортсменка вывести команду на новый уровень и справиться с непростыми вызовами шоу — интрига эпизода. О состоянии Дарьи пока ничего не сообщается, и зрители затаив дыхание ждут новостей.