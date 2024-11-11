Меню
Что случилось с Ангелиной в шоу «Пацанки»?

Олег Скрынько 11 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

31 декабря в эфир телеканала «Пятница!» вышел очередной эпизод реалити-шоу «Пацанки», одной из участниц которого выступает 23-летняя уроженка Омской области Ангелина Терехина. В этом выпуски конкурсантки отправились на вечеринку, нарядившись в женственные вечерние платья. Согласно задумке, девушки были подвергнуты разным соблазнам, включая алкоголь. Ангелина, к сожалению, потеряла над собой контроль и выпила больше, чем следовало. Одна из девушек спрятала алкоголь в саду, куда нельзя было попасть через дверь, которая была заперта. Глубокой ночью нетрезвая Ангелина решила пробраться в сад из окна второго этажа, используя связанные простыни. Однако Ангелина в ходе своей вылазки сорвалась и упала. С серьезными травмами она была доставлена в больницу. Ангелине наложили гипс на обе ноги. Также был поврежден позвоночник. После девушка перенесла серьезную операцию.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пацанки
Пацанки телешоу
2016, Россия
0.0
