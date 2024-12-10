Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что случилось с Алев в сериале "Клюквенный щербет"?

Олег Скрынько 10 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Новость об уходе актрисы из «Клюквенного щербета» вызвала у поклонников сериала сильное разочарование. Финал третьего сезона, где персонаж Алев погибает при родах, добавил драматизма, но зрители всё ещё надеялись на её возвращение. Оказалось, что изначально продюсеры не планировали завершать эту сюжетную линию таким образом.

Ситуация изменилась, когда актриса заявила в соцсетях об эмоциональном выгорании и проблемах со здоровьем. Продюсеры приняли решение отпустить её из проекта. Позже выяснилось, что причиной её ухода стало предложение сыграть в более выгодном сериале «Любовь, брак, развод». Узнав об этом, продюсер «Клюквенного щербета» решил кардинально завершить историю её героини, убив её в финале.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
