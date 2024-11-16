Что с Макеевым в сериале "Молодежка. Новая смена"?

Наш ответ:

Герой «Молодежки» Сергей Макеев прошёл впечатляющий путь от травмированного спортсмена до тренера сборной России, но в финале вернулся к «Медведям», ставшим его семьёй. В телесериале с подзоголовкам «Новая смена», стартовавшем на канале СТС осенью этого года, о нём упоминают лишь вскользь, оставляя вопрос о его появлении открытым.



Теперь в центре внимания — команда Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха», стоящая на грани расформирования. Новый ректор Казанцев видит шанс повысить рейтинг института, превратив «Акул» в лидеров лиги. Для этого он привлекает Андрея Кисляка, бывшего игрока «Медведей», который должен не только найти подход к молодым спортсменам, но и сам пройти через внутренние перемены.

