Что с голосом у Даниила Жуковина из шоу "Молодые ножи"?

В школьные годы Даниил сталкивался с насмешками и издевательствами со стороны одноклассников. Поводом для буллинга стал его необычно высокий голос, который был следствием мутационной дисфонии.



«Молодые ножи. Новая кровь» — российское кулинарное реалити-шоу, стартовавшее 26 февраля 2025 года на телеканале «Пятница!». Ведущий и продюсер проекта — шеф-повар Константин Ивлев. В шоу участвуют 20 молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет, мечтающих стать профессиональными поварами. Они проходят обучение в кулинарной академии, где осваивают азы профессии, участвуют в мастер-классах и сдают экзамены. Каждую неделю один из участников покидает проект. Победитель получает денежный приз и возможность работать в мишленовском ресторане. Шоу сочетает элементы обучения и соревнования, предоставляя участникам шанс изменить свою жизнь.

