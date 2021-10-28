Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что с братом полицейского в «Игре в кальмара»?

Что с братом полицейского в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Один из главных героев популярной корейской дорамы «Игра в кальмара», мрачный офицер полиции Хван Чун Хо, на самом деле не является одним из участников игры на выживание: герой тайно проникает на остров, где проходят состязания, чтобы найти своего брата, пропавшего несколько лет назад и как-то связанного с игрой. По ходу своего расследования Чун Хо узнает страшную правду: его брат Хван Ин Хо является победителем одной из прошлых «Игр в кальмара», а ныне он является одним из ее организаторов и даже соведущим. В последний раз, когда мы видим обоих братьев, Ин Хо стреляет в Чун Хо, который падает в море.

Теперь, со смертью Иль Нама, Хван Ин Хо становится единственным ведущим и хозяином «Игры в кальмара». 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше