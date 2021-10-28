Что с братом полицейского в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Один из главных героев популярной корейской дорамы «Игра в кальмара», мрачный офицер полиции Хван Чун Хо, на самом деле не является одним из участников игры на выживание: герой тайно проникает на остров, где проходят состязания, чтобы найти своего брата, пропавшего несколько лет назад и как-то связанного с игрой. По ходу своего расследования Чун Хо узнает страшную правду: его брат Хван Ин Хо является победителем одной из прошлых «Игр в кальмара», а ныне он является одним из ее организаторов и даже соведущим. В последний раз, когда мы видим обоих братьев, Ин Хо стреляет в Чун Хо, который падает в море.