Что реально в фильме «Министерство неджентльменских дел»?

Что реально в фильме «Министерство неджентльменских дел»?

Олег Скрынько 22 мая 2024 Дата обновления: 22 мая 2024
Наш ответ:

Боевик Гая Ричи о Второй мировой войне «Министерство неджентльменских дел» (2024) основан на одноименной документальной книге британского журналиста и писателя Дэмиена Льюиса, который долгое время работал корреспондентом, побывав во многих горячих точках. Литературный источник повествует о том, как в 1940 году по распоряжению Уинстона Черчилля была создана спецслужба под названием Управление специальных операций. Цель этой организации, которая также именовалась просто Конторой, состояла в разведывательной и диверсионной деятельности на европейских территориях, оккупированных нацистской Германией и их союзниками. Для осуществления своей миссии Контора привлекала искусных и смышленых бойцов, которые могли вести подрывную деятельность в тылу врага в одиночку или небольшими группами, работая тихо и не привлекая внимания. Фильм Ричи повествует об операции «Почтмейстер», которой в книге уделено лишь несколько глав.

Министерство неджентльменских дел
Министерство неджентльменских дел драма, военный
2024, США
7.0
