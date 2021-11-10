Что произошло в конце в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

В конце сериала «Игра в кальмара» детектив Чун Хо погибает от рук ведущего, который оказался его братом, а победителем и единственным выжившим игроком турнира становится Ки Хун. Он возвращается домой и обнаруживает, что его собственная мать умерла. Из-за чувства вины он не притрагивается к призовым деньгам. Однажды ночью он получает приглашение на встречу и узнает, что игрок 001, О Иль Нам, еще жив и является создателем игры, которую он придумал для развлечения богачей. О Иль Нам предлагает сыграть в еще одну игру и, проиграв, умирает от своей болезни. Ки Хун выходит из ступора, выполняет обещания, данные погибшим игроками и собирается лететь в США, чтобы повидаться с дочерью.