Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что произошло в конце в «Игре в кальмара»?

Что произошло в конце в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В конце сериала «Игра в кальмара» детектив Чун Хо погибает от рук ведущего, который оказался его братом, а победителем и единственным выжившим игроком турнира становится Ки Хун. Он возвращается домой и обнаруживает, что его собственная мать умерла. Из-за чувства вины он не притрагивается к призовым деньгам. Однажды ночью он получает приглашение на встречу и узнает, что игрок 001, О Иль Нам, еще жив и является создателем игры, которую он придумал для развлечения богачей. О Иль Нам предлагает сыграть в еще одну игру и, проиграв, умирает от своей болезни. Ки Хун выходит из ступора, выполняет обещания, данные погибшим игроками и собирается лететь в США, чтобы повидаться с дочерью.

В последний момент он встречает вербовщика и решает выяснить, кто стоит за игрой.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше