Что произошло с рукой Александры Крючковой в шоу "Пацанки"?

Наш ответ:

Александра — героиня непростой судьбы, которая с рождения живёт без одной руки и всю жизнь задаётся вопросом: почему именно она? Детские годы были полны насмешек, а в юности её внешность казалась людям важнее внутреннего мира. Замкнувшись, она изменила образ, сделав короткую стрижку и предпочитая чёрную одежду.



Этой осенью канал "Пятница" запустил 9-й сезон культового шоу "Пацанки," где девушек с тяжёлым прошлым учат быть настоящими леди. Но новый сезон принёс изменения: теперь 15 участниц отправились на остров в Таиланде. Им предстоит выживать в диких условиях, добывать себе пищу и учиться новым навыкам под руководством блогера Дмитрия Масленникова.