Что произошло с главным героем сериала «Бекстрём»?

Олег Скрынько 10 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Бекстрём» — шведский детективный сериал, повествующий о беспринципном и надменном сыщике Эверте Бекстрёме в исполнении Челля Бергквиста, который раскрывает разные запутанные дела. На данный в эфир выходит третий сезон шоу. В новой главе заглавный герой берется за расследование единственного преступления, которое ему так и не удалось разгадать — убийство девушки Салли, в которую он был влюблен в детстве. Это расследование приводит его на испанский остров Майорка. Там события приобретают неожиданный поворот, когда в бассейне отеля обнаруживается труп убитого мужчины.

Этот сериал, стартовавший в 2020 году, является вольной экранизацией цикла книг Лейфа Г.В. Перссона о приключениях Эверта Бекстрёма. Также существует американская адаптация 2015 года, главную роль в которой исполнил звезда «Офиса» Рэйн Уилсон, однако этот проект ограничился лишь одним сезоном.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бекстрём
Бекстрём драма, криминал
2020, Швеция/Германия
0.0
