Что происходит в 5-й серии «Игры в кальмара»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В пятом эпизоде «Игры в кальмара», получившей название «Справедливый мир», команда Сона, состоящая преимущественно из женщин и стариков, выступает в перетягивании каната против сильной команды Чана. С помощью хитрый тактики, подсказанной игроком номер 001, им все же удается одержать победу. Сон опасается, что задетый проигрышем Чан и его сторонники нападут на его команду после отбоя. На всякий случай они строят баррикады, но, вопреки опасениям, ночь проходит спокойно.

Рабочий под номером 29, который на самом деле является полицейским, прибывшим на остров в поисках пропавшего брата, проникает в офис фронтмена и из найденных там документов узнает правду об игре и своем брате.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
