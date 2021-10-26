Что происходит в 5-й серии «Игры в кальмара»?

Наш ответ:

В пятом эпизоде «Игры в кальмара», получившей название «Справедливый мир», команда Сона, состоящая преимущественно из женщин и стариков, выступает в перетягивании каната против сильной команды Чана. С помощью хитрый тактики, подсказанной игроком номер 001, им все же удается одержать победу. Сон опасается, что задетый проигрышем Чан и его сторонники нападут на его команду после отбоя. На всякий случай они строят баррикады, но, вопреки опасениям, ночь проходит спокойно.