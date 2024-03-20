Что получает победитель шоу "Своя игра"?

Наш ответ:

В настоящее время за каждую игру в телевикторине участник, занявший первое место, получает сумму денег, эквивалентную количеству заработанных им очков, за вычетом налога на доходы физических лиц. Второе и третье места не получают никаких призов, что отличается от американской версии Jeopardy!, где со 16 мая 2002 года участники, занявшие эти места, получают утешительные призы в 2 000 и 1 000 долларов США соответственно. Победителям годовых финалов традиционно вручаются памятные кубки.



«Своя игра» — популярная интеллектуальная передача, которая выходит в эфир с 1994 года и пользуется огромной популярностью среди русскоязычной телеаудитории. Ведущим шоу является Пётр Кулешов. В каждом эпизоде шоу три участника занимают места за игровыми пультами. Их задача - отвечать на вопросы по различным предметам знаний в течение трех основных раундов и финала. Участник, набравший наибольшее количество очков к концу игры, становится победителем и получает денежный приз.

