Что поет девочка из «Игры в кальмара»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В первом эпизоде сериала «Игра в кальмара» герои, оказавшиеся на острове в качестве игроков, проходят первое испытание. Участники должны пересечь линию, расположенную за огромной куклой-девочкой, но передвигаться им можно, только когда кукла отвернулась и поет песенку. Как только она оборачивается к игрокам, они должны замереть на месте. В российской адаптации игрушечная девочка произносит слова считалки: «Тише едешь – дальше будешь, раз, два», однако в оригинальной озвучке она исполняет песенку. В транскрипции слова песни звучат примерно как «Му-гун-хва ко-чи пи-ё-сумни-да», что в переводе с корейского означает «Расцвел цветок мугунхва».

Мугунхва – название гибискуса, национального цветка Кореи. 

 

