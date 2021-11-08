Что поет девочка из «Игры в кальмара»?

Наш ответ:

В первом эпизоде сериала «Игра в кальмара» герои, оказавшиеся на острове в качестве игроков, проходят первое испытание. Участники должны пересечь линию, расположенную за огромной куклой-девочкой, но передвигаться им можно, только когда кукла отвернулась и поет песенку. Как только она оборачивается к игрокам, они должны замереть на месте. В российской адаптации игрушечная девочка произносит слова считалки: «Тише едешь – дальше будешь, раз, два», однако в оригинальной озвучке она исполняет песенку. В транскрипции слова песни звучат примерно как «Му-гун-хва ко-чи пи-ё-сумни-да», что в переводе с корейского означает «Расцвел цветок мугунхва».