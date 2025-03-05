Меню
Что означают масти в сериале "Алиса в пограничье"?

Что означают масти в сериале "Алиса в пограничье"?

Олег Скрынько 5 марта 2025 Дата обновления: 5 марта 2025
Наш ответ:

«Алиса в Пограничье» — японский сериал Netflix, ставший мировым хитом. Игральные карты определяют тип игры: трефы — командные испытания, бубны — задачи на логику, черви — проверка на предательство, пики — физические испытания. Чем выше число на карте, тем сложнее игра.

Сюжет разворачивается вокруг безработного геймера Рёхэя и его друзей Чоты и Карубэ. После ДТП они скрываются в метро, а выйдя на поверхность, оказываются в постапокалиптическом Токио. Здесь проходят смертельные игры, где проигравшие умирают. Теперь героям предстоит бороться за выживание. Впереди поклонников сериала ждет новый сезон, который расскажет о том, чем завершится эта захватывающая история.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Алиса в Пограничье
Алиса в Пограничье драма, фантастика, мистика
2020, Япония
0.0
