Что означают масти в сериале "Алиса в пограничье"?

«Алиса в Пограничье» — японский сериал Netflix, ставший мировым хитом. Игральные карты определяют тип игры: трефы — командные испытания, бубны — задачи на логику, черви — проверка на предательство, пики — физические испытания. Чем выше число на карте, тем сложнее игра.
Сюжет разворачивается вокруг безработного геймера Рёхэя и его друзей Чоты и Карубэ. После ДТП они скрываются в метро, а выйдя на поверхность, оказываются в постапокалиптическом Токио. Здесь проходят смертельные игры, где проигравшие умирают. Теперь героям предстоит бороться за выживание. Впереди поклонников сериала ждет новый сезон, который расскажет о том, чем завершится эта захватывающая история.
