Что означают маски в «Игре в кальмара»?

В сериале «Игра в кальмара» маски носят все люди, связанные с турниром на выживание, кроме участников. Маски позволяют им сохранить полную анонимность и избежать возможных последствий за незаконную деятельность. Ведущий игры носит черную маску, VIP-гости скрывают свои лица за золотыми масками, черные маски с символами носит персонал.
Рабочие, которые готовят и убирают, носят маску с символом круга, у солдат, которые следят за порядком во время испытаний, на маску нанесен треугольник, а менеджеры, которым подчиняются солдаты и рабочие, носят маску с символом квадрата.
Авторизация по e-mail