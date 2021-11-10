Меню
Что означают маски в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В сериале «Игра в кальмара» маски носят все люди, связанные с турниром на выживание, кроме участников. Маски позволяют им сохранить полную анонимность и избежать возможных последствий за незаконную деятельность. Ведущий игры носит черную маску, VIP-гости скрывают свои лица за золотыми масками, черные маски с символами носит персонал.

Рабочие, которые готовят и убирают, носят маску с символом круга, у солдат, которые следят за порядком во время испытаний, на маску нанесен треугольник, а менеджеры, которым подчиняются солдаты и рабочие, носят маску с символом квадрата.

 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
