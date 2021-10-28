Что означают фигуры в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

На протяжении сериала «Игра в кальмара» символы круга, треугольника и квадрата встречаются на визитных карточках, на масках персонала и в названии сериала. Эти фигуры являются отсылкой к игровому полю для детской игры «Кальмар». Они же используются для обозначения иерархии у охранников: охранники с кругами считаются рабочими, охранники с треугольниками – солдатами, а персонал с квадратами на масках – управляющими. Эти же символы представляют собой буквы корейского алфавита хангыль. Круг при романизации становится латинской буквой O, треугольник является частью буквы J, а квадрат передается как M.