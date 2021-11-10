Что означает треугольник в «Игре в кальмара»?

Символ треугольника встречается на протяжении всех серий сериала «Игра в кальмара». Его можно заметить на масках сотрудников в розовых комбинезонах, что означает, что сотрудник является солдатом и должен поддерживать порядок и устранении выбывших и нарушителей. Сотрудники с треугольником подчиняются квадратам. Также треугольник – это часть схематичного изображения кальмара в «Кальмаре», детской игре, в которую участникам предложат сыграть в заключительной серии. Треугольник – одна из фигур, изображенных на визитной карточке организации, создавшей конкурс на выбывание «Игра в кальмара».
И наконец, треугольник является частью буквы J при романизации корейского алфавита хангыль и фигурирует в названии сериала на корейском языке.
