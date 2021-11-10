Меню
Что означает квадрат в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Символ квадрата встречается на протяжении всех серий сериала «Игра в кальмара». Квадрат можно заметить на масках сотрудников в розовых комбинезонах, что означает, что сотрудник является командиром, или менеджером, и находится выше треугольников (солдаты) и кругов (рабочие) в установленной иерархии. Также квадрат – это часть схематичного изображения кальмара в «Кальмаре», детской игре, в которую участникам предложат сыграть в заключительной серии.

Квадрат – одна из фигур, изображенных на визитной карточке организации, создавшей конкурс на выбывание «Игра в кальмара». И наконец, квадрат передается как M при романизации корейского алфавита хангыль и фигурирует в названии сериала на корейском языке.

 

