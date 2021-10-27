Меню
Что нужно делать в «Игре в кальмара»?

27 октября 2021
Наш ответ:

Согласно правилам «игры в кальмара», игроки делятся на команды – защитников и нападающих. Они действуют на специально нарисованном игровом поле, состоящем из двух кругов, квадрата и треугольника. Представители защиты могут перемещаться на двух ногах, нападения – прыгают на одной ноге за пределами линий. Но как только они заходят за линию защиты, то могут использовать обе ноги. В заключительном раунде нападающих должны добраться до закрытого пространства на «голове» кальмара и постучать по нему одной ногой. Задача защитников – не допустить этого и всеми способами постараться вытолкнуть нападающих за пределы игровой площадки. Защитники могут толкать нападающих, тянуть в другую сторону, задавать их и т.д., а в сериале у игроков есть еще и нож.

Игроки, вышедшие за линию, погибают.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
