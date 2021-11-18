Что написано в договоре в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Как известно, вселенная телесериала «Игра в кальмара», ставшая главным хитом этого года, отличается серьезной продуманностью и вниманием к деталям. В наибольшей степени это касается самого устройства этой смертельной игры, в которой 456 человек соревнуются за приз в 45,6 миллиарда вон. Помимо сюжетной выверенности самих состязаний, наличия обслуживающего персонала и даже организаторов игры, создатели дорамы уделили внимание и юридической ее составляющей. Так, зрителю показывают договор, который обязательно подписывают участники перед допуском к состязаниям. В нем есть всего три пункта: 1. Игрок не может покинуть игру. 2. Игрок, отказавшийся от игры, автоматически считается выбывшим. 3. По решению большинства участников состязания можно прервать в любой момент.