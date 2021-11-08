Что написано на визитке в «Игре в кальмара»?

Визитки, с помощью которых в сериале «Игра в кальмара» вербуют участников игры, напечатаны на бумаге бежевого цвета. На одной из сторон изображены три символа – круг, треугольник и квадрат, на другой напечатан номер телефона. Интересно, что каждый из трех символов соответствует букве корейского языка: круг – O, треугольник – часть буквы J, а квадрат – M. Все три буквы – OJM – представляют собой название «Игра в кальмара» по-корейски (Ojingeo Geim). Что касается номера телефона, то, как оказалось, он принадлежит реальному человеку.
Обладатель этого номера рассказал в СМИ, что в первые дни после выхода сериала он получил тысячи звонков и сообщений на свой телефон.
