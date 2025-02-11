Меню
Что написано на экране в сериале "Задача трех тел"?

Что написано на экране в сериале "Задача трех тел"?

Олег Скрынько 11 февраля 2025 Дата обновления: 11 февраля 2025
Наш ответ:

«Задача трех тел» - хит 2024 года, основанный на одноименном научно-фантастическом романе. В 5 эпизоде сериала происходит аномальное событие, ставшее одним из наиболее ярких в первом сезоне. По всей планете на всех устройствах с экранами появляется надпись на местных языках: «Вы – жуки». Она, как считается, была адресована пришельцами-захватчиками землянам.

По сюжету ускорители частиц дают аномальные результаты, опровергая законы физики, а учёные совершают загадочные самоубийства. Лондонский детектив берётся за расследование, сосредотачиваясь на учениках покончившей с собой сотрудницы Оксфорда. Одна из них, работающая над нановолокном, начинает видеть обратный отсчёт, а другая забирает у матери погибшей таинственный VR-шлем. Запустив необычную видеоигру, она погружается в мир, где, чтобы спасти цивилизацию, нужно разгадать задачу трёх тел — хаотичное движение трёх солнц вокруг планеты.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Задача трех тел
Задача трех тел драма, фантастика
2024, США
0.0
