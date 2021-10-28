Что говорит кукла из «Игры в кальмара»?

Наш ответ:

Кукла из первой серии «Игры в кальмара» произносит считалочку, во время которой игроки должны как можно быстрее бежать к финишу, а как только считалочка прекращается, замирать. В русском дубляже кукла говорит «Зеленый свет, раз, два, три, красный свет», однако в оригинале кукла поет корейскую песню, название которой можно перевести как «Цветок гибискуса расцвел». В реальности эта кукла принадлежит деревне в округе Джинчхон в Чхунчхонбок-до и расположена у входа в музей конных экипажей под названием Macha Land.