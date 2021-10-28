Что делают квадраты в «Игре в кальмара»?

Квадраты, то есть люди в розовых комбинезонах и с символом квадрата на масках, – это персонал, нанятый организаторами игры. Квадрат означает, что сотрудник является командиром, или менеджером, и находится выше треугольников (солдаты) и кругов (рабочие) в установленной иерархии. Именно квадраты при необходимости вступают в коммуникацию с участниками игры. Как и прочий персонал, квадраты носят маски и не имеют права раскрывать свое лицо. Также квадрат – это часть схематичного изображения кальмара в «Кальмаре», детской игре, в которую участникам предложат сыграть в заключительной серии.
Квадрат – одна из фигур, изображенных на визитной карточке организации, создавшей конкурс на выбывание «Игра в кальмара».
