Что делает кукла в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 17 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Если и есть какой-то символ у «Игры в кальмара», самого популярного телесериала за этот год, то это огромная кукла маленькой девочки из первого состязания. Ее зловещая пластика и холодный взгляд нагоняли на зрителей ужас, вызывая эффект зловещей долины. Но какую же функцию выполняет эта кукла в сериале? Прежде всего, именно она рассказывает героям об условиях состязания, а также командует игрой и поет свою веселую песенку. Однако, помимо этого, внимательный зритель может заметить, что в глазах этой куклы находятся датчики движения. Именно они отсылают сигнал орудиям, спрятанным в стенах «игровой площадки», и те начинают безжалостную стрельбу по игрокам, нарушившим условия состязания.

Но, несмотря на столь пугающую функцию, кукла-убийца за короткий срок стала объектом нескольких сотен мемов и фотожаб: в наше время для того, чтобы напугать пользователей Интернета, нужно что-то посерьезнее.

 

