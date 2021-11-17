Что делает кукла в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Если и есть какой-то символ у «Игры в кальмара», самого популярного телесериала за этот год, то это огромная кукла маленькой девочки из первого состязания. Ее зловещая пластика и холодный взгляд нагоняли на зрителей ужас, вызывая эффект зловещей долины. Но какую же функцию выполняет эта кукла в сериале? Прежде всего, именно она рассказывает героям об условиях состязания, а также командует игрой и поет свою веселую песенку. Однако, помимо этого, внимательный зритель может заметить, что в глазах этой куклы находятся датчики движения. Именно они отсылают сигнал орудиям, спрятанным в стенах «игровой площадки», и те начинают безжалостную стрельбу по игрокам, нарушившим условия состязания.