Что было написано в записке в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

В южнокорейском сериале «Игра в кальмара» игрок № 111 тайно сотрудничает с группой коррумпированных охранников и, будучи врачом, помогает им торговать органами погибших участников. Взамен ему передают записки, в которых написано, какая игра будет следующий. Примечательно, что подсказки об играх все время находятся прямо перед участниками – они нарисованы за кроватями, на стенах помещения, где живут игроки. Более детально их можно рассмотреть после пятой игры в «Стеклянный мостик».