Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что было написано в записке в «Игре в кальмара»?

Что было написано в записке в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 22 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В южнокорейском сериале «Игра в кальмара» игрок № 111 тайно сотрудничает с группой коррумпированных охранников и, будучи врачом, помогает им торговать органами погибших участников. Взамен ему передают записки, в которых написано, какая игра будет следующий. Примечательно, что подсказки об играх все время находятся прямо перед участниками – они нарисованы за кроватями, на стенах помещения, где живут игроки. Более детально их можно рассмотреть после пятой игры в «Стеклянный мостик».

Однако перепуганные участники не обратили внимание на подсказки.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
