Что будет во 2 сезоне сериала "Клюквенный щербет"?

Во втором сезоне сериала "Клюквенный щербет" продолжается история Кывылджим - образованной женщины, которая воспитывает двух дочерей после развода, воспитывая их в соответствии со своими убеждениями. Ее младшая дочь, Чимен, учится в школе, а старшая, Дога, учится в университете и мечтает стать стоматологом. Главное для Кывылджим - поднять своих дочерей и обеспечить им хорошее будущее. Однако, Дога разочаровывает мать, когда выходит замуж за своего однокурсника. Напомним, в финале предыдущего сезона произошла автокатастрофа и в результате Дога родила. Роды прошли не без осложнений, и в аварии были жертвы.
