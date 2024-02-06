Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что будет во 2 сезоне сериала "Клюквенный щербет"?

Что будет во 2 сезоне сериала "Клюквенный щербет"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Во втором сезоне сериала "Клюквенный щербет" продолжается история Кывылджим - образованной женщины, которая воспитывает двух дочерей после развода, воспитывая их в соответствии со своими убеждениями. Ее младшая дочь, Чимен, учится в школе, а старшая, Дога, учится в университете и мечтает стать стоматологом. Главное для Кывылджим - поднять своих дочерей и обеспечить им хорошее будущее. Однако, Дога разочаровывает мать, когда выходит замуж за своего однокурсника. Напомним, в финале предыдущего сезона произошла автокатастрофа и в результате Дога родила. Роды прошли не без осложнений, и в аварии были жертвы.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше