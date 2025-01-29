Что будет в третьем сезоне сериала «Игра в кальмара»?

Наш ответ:

«Игра в кальмара» — хитовый южнокорейский сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix. Премьера первого сезона состоялась в 2021 году, тогда как второй стал доступен в декабре 2024 года. Сейчас в производстве находится третий сезон. Согласно неподтвержденным данным, релиз финальных серий намечен на 27 июня 2025 года. Второй сезон завершился клиффхэнгером: главный герой Сон Ки-хун стал жертвой предательства со стороны Хвана Ин-хо и стал свидетелем убийства своего лучшего друга Чон-бэ. В третьем сезоне Ки-хун продолжит участие в играх. Он будет подавлен чувством вины за смерть Чон-бэ и других друзей. Кроме того, протагонисту будет сложнее управлять своей командой, потому что после перестрелки в концовке второго сезона количество его сторонников убавилось. Также ожидается, что в третьем сезоне полицейский Хван Чун-хо разоблачит Пака и узнает у него местонахождение острова, где проходят игры. Тем временем Ноыль попытается спасти получившего ранение Пака Кен-сока. Наконец, в финальном сезоне будут новые игры.