Что будет в сериале "Йеллоустоун" дальше?

Что будет в сериале "Йеллоустоун" дальше?

Олег Скрынько 22 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Йеллоустон» - один из самых популярных американских сериалов на сегодняшний день. 10 ноября возобновился показ 5 сезона, который станет последним для Кевина Костнера. Пока не ясно, чем именно завершится современная классика телевидения. Можем лишь пересказать основные события последних серий, уже вышедших в эфир:

Бет и Кейси приезжают в особняк губернатора и обнаруживают, что Джон Даттон, судя по всему, покончил с собой. Пока Кейси утешает Бет, она обвиняет Джейми в случившемся и звонит Рипу, который находится в Техасе с остальными. Воспоминания переносят нас на шесть недель назад, где Сара обсуждает с «подрядчиком» план убийства Джона Даттона. Тот убеждает её, что лучшим вариантом будет инсценировка его смерти как самоубийства. В то же время Рип и остальные заканчивают транспортировку скота и лошадей в Техас. В настоящем Джейми сталкивается с Сарой, требуя объяснений о смерти Джона, в то время как Бет и Кейси обсуждают, действительно ли Джейми мог заказать убийство. Позже Рип возвращается на ранчо, чтобы поддержать Бет.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Йеллоустоун
Йеллоустоун драма, семейный, вестерн
2018, США
8.0
