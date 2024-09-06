Что будет в сериале "Родители родителей"?

Наш ответ:

«Родители родителей» — это новая семейная комедия от онлайн-кинотеатра START. Этот многосерийный проект является спин-оффом популярного сериала «Родители», но в новом сезоне нас ждет еще больше семейных неурядиц и веселых приключений.



Семья Соколовых заметно выросла: у Тимофея и Полины появился второй ребенок, Илья вступил в брак, а Макс, кажется, сосредоточился на бизнесе — управлении семейной пекарней. Но привычная рутина ломается, когда Макс неожиданно приводит в дом новую спутницу Леру, которая старше его на несколько лет, и вместе с ней — ее десятилетнего сына. Как отреагирует семья? И как новые обстоятельства повлияют на их жизнь?



В главные роли вновь вернулись любимые зрителями Александр Самойленко и Мария Порошина. А постановку возглавил режиссер Александр Жигалкин, обещающий добавить еще больше юмора и трогательных моментов в эту яркую семейную историю.