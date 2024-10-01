Что будет в 3 сезоне сериала «Клюквенный щербет»?

Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — популярный турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2022 году. На данный момент вышли два сезона, тогда как третий сезон стартовал в сентябре 2024 года. Второй сезон завершился интригующим клиффхэнгером, заставив зрителей с нетерпением ждать продолжения.



Третий сезон начинается с повторения финала второго сезона, когда Геркем в результате разгоревшейся ссоры упала с балкона. После показаны события, которые произошли спустя месяц. Зрителей ждет ответ на вопрос, выжила ли Геркем. Если она погибла, Фатих может попасть в тюрьму. Если же Геркем осталась жива, то она продолжит плести интриги и использовать сложившиеся обстоятельства в свою пользу. Вместе с тем должна проясниться судьба старшего брата Фатиха, который остался лежать без чувств. Также публике предстоит узнать, какие последствия для семейств Уналов и Арсланов будет иметь раскрытая в концовке второго сезона тайна. Наверняка в третьем сезоне продолжится сюжетная линия Омера и Кывылджим. Не оставят авторы без внимание загадочную личность Гирая, будущее Алев и личную жизнь Нурсемы.