Что будет в 3 сезоне сериала «Алиса в Пограничье»?

Олег Скрынько 26 февраля 2025 Дата обновления: 26 февраля 2025
Наш ответ:

«Алиса в Пограничье» — японский сериал в жанре научной-фантастики и триллера, выходящий на стрим-сервисе Netflix с 2020 года. На данный момент шоу насчитывает два сезона, тогда как третий находится в производстве. Премьера новых серий намечена на сентябрь 2025 года. Как и предыдущие сезоны, третий будет включать восемь эпизодов. На данный момент достоверных сведений о сюжете третьей главы почти нет, что вызывает массу догадок среди фанатов. Точно известно, что в новом сезоне точно вернутся Арису и Усаги. Судя по тизеру, они вновь обретут друг друга. Кроме того, Арису вернется в игры, хотя трудно сказать, будут эти игры происходить в реальности или же в Пограничье. Арису станет старше, а его волосы будут короче. Возможно, он теперь работает врачом-терапевтом, получив психологическое образование.

