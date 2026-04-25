Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что будет с Омером в сериале «Клюквенный щербет»?

Что будет с Омером в сериале «Клюквенный щербет»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

На момент выхода четвёртого сезона линия Омера (Барыш Кылыч) резко изменилась по сравнению с предыдущими сезонами.

Напомним, в третьем сезоне Омер и Кывылджим наконец обрели семейное счастье, но финал всё перевернул: Мустафа устроил стрельбу, Кывылджим начала рожать раньше срока из-за стресса.

В четвёртом сезоне Омера арестовали — он рассказал полиции правду о событиях той ночи. В тюрьме он сдружился с новым персонажем, Хикметом. После освобождения Омер полностью погрузился в мафиозные дела и практически забросил семью — за сыном отправляет Баде, что злит Кывылджим. Сюжет всё больше уходит в криминальное русло.

Сериал продолжается, и судьба Омера пока остаётся открытой. Четвёртый сезон идёт на турецком канале Show TV с сентября 2025 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше