Что будет с Омером в сериале «Клюквенный щербет»?

На момент выхода четвёртого сезона линия Омера (Барыш Кылыч) резко изменилась по сравнению с предыдущими сезонами.

Напомним, в третьем сезоне Омер и Кывылджим наконец обрели семейное счастье, но финал всё перевернул: Мустафа устроил стрельбу, Кывылджим начала рожать раньше срока из-за стресса.

В четвёртом сезоне Омера арестовали — он рассказал полиции правду о событиях той ночи. В тюрьме он сдружился с новым персонажем, Хикметом. После освобождения Омер полностью погрузился в мафиозные дела и практически забросил семью — за сыном отправляет Баде, что злит Кывылджим. Сюжет всё больше уходит в криминальное русло.

Сериал продолжается, и судьба Омера пока остаётся открытой. Четвёртый сезон идёт на турецком канале Show TV с сентября 2025 года.