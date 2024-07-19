Меню
Что будет с Идиль в сериале «Черно-белая любовь»?

Что будет с Идиль в сериале «Черно-белая любовь»?

Олег Скрынько 19 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Черно-белая любовь» — турецкий криминально-мелодраматический сериал, выходивший в 2017–2018 годах. Идиль в этой истории является секретаршей, ассистенткой, а также любовницей влиятельного мафиози Намыка Эмирхана. Идиль руководит его предвыборной кампанией и следит за публичным образом своего патрона. При этом у девушки тоже есть свои амбиции. Она не хочет оставаться в статусе любовницы Намыка, добиваясь замужества с ним. В этом плане Идиль конкурирует с Йетер. В итоге Идиль удается выйти замуж за Намыка, но в 80-й серии она нелепым образом погибает. Идиль обнаруживает, что Намык изменяет ей с Джулиде, а вскоре после этого падает и в результате удара головой об автомобиль умирает. Джулиде сразу же избавляется от трупа.

Черно-белая любовь
Черно-белая любовь драма, криминал, мелодрама
2017, Турция
