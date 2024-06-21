Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что будет с Джунейтом в сериале «Черно-белая любовь»?

Что будет с Джунейтом в сериале «Черно-белая любовь»?

Олег Скрынько 21 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Черно-белая любовь» — турецкий драматический сериал, выходивший в 2017–2018 годах. Сезон насчитывает 96 эпизодов. Главными героинями являются спасающая жизни людей врач по имени Аслы и хладнокровный киллер Ферхат. Однажды судьба сводит их вместе, когда Аслы оказывается похищена для того, чтобы прооперировать раненого. Случайно она становится свидетельницей убийства, поэтому сама должна умереть. Однако Ферхат дрогнул и не смог убить девушку, дав ей шанс выжить.

Джунейт является одним из ключевых персонажей этой истории. Это тщеславный, беспринципный и подлый человек, который женится на нелюбимой Вильдан, преследуя собственные эгоистичные интересы. Он всячески пытается показать себя, но неизменно уступает Ферхату. Джунейт причинил много зла Аслан и ее семье. Долгое время ему удавалось выкручиваться и избегать кары, но в концовке сериала он оказывается арестован полицией благодаря Ферхату.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Черно-белая любовь
Черно-белая любовь драма, криминал, мелодрама
2017, Турция
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше