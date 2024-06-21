Что будет с Джунейтом в сериале «Черно-белая любовь»?

Наш ответ:

«Черно-белая любовь» — турецкий драматический сериал, выходивший в 2017–2018 годах. Сезон насчитывает 96 эпизодов. Главными героинями являются спасающая жизни людей врач по имени Аслы и хладнокровный киллер Ферхат. Однажды судьба сводит их вместе, когда Аслы оказывается похищена для того, чтобы прооперировать раненого. Случайно она становится свидетельницей убийства, поэтому сама должна умереть. Однако Ферхат дрогнул и не смог убить девушку, дав ей шанс выжить.



Джунейт является одним из ключевых персонажей этой истории. Это тщеславный, беспринципный и подлый человек, который женится на нелюбимой Вильдан, преследуя собственные эгоистичные интересы. Он всячески пытается показать себя, но неизменно уступает Ферхату. Джунейт причинил много зла Аслан и ее семье. Долгое время ему удавалось выкручиваться и избегать кары, но в концовке сериала он оказывается арестован полицией благодаря Ферхату.