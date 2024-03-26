Меню
Что будет с Алев из сериала «Клюквенный щербет»?

Что будет с Алев из сериала «Клюквенный щербет»?

Олег Скрынько 26 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Алев Арслан является одной из главных героинь популярного турецкого меладраматического сериала «Клюквенный щербет». Эта располагающая к себе и красивая женщина покорила сердца многих зрителей. Она всегда готова прийти на помощь, но в то же время ей тоже необходима поддержка. Алев — прогрессивная и умная личность. По сюжету она сходится с бизнесменом Абдуллахом, который значительно старше ее. У него есть жена Пембе, которая является полной противоположностью Алев, поскольку ее интересы сводятся лишь к дому и семье. Даже воспылав страстью к Алев, Абдуллах не может бросить Пембе. Долгое время исход этой ситуации был главной интригой в связи с Алев. В итоге Абдуллах все же решил уйти от Пембе к Алев, однако затем вернулся. Позже становится известно, что Алев беременна ребенком Абдуллаха. О дальнейшей судьбе Алев можно будет узнать в предстоящих сериях.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
