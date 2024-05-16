Меню
Что будет дальше в сериале "Спрячь меня"?

Олег Скрынько 16 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Популярный турецкий телесериал «Спрячь меня» завершился на 26 серии, вышедшей в эфир 2 мая. И так как продлевать шоу на второй сезон продюсеры не стали, никаких новых событий в истории более не предвидится.

Кратко напомним сюжет сериала, ставшего народным хитом. Наз и Мете дружат с детства, и девушка давно питает к нему нежные чувства. После завершения учёбы за границей Мете возвращается домой, и пара готовится к свадьбе. Однако судьба преподносит сюрприз: Мете встречает обаятельную Инджи и влюбляется в неё с первого взгляда. Вскоре выясняется, что Наз и Инджи давно знакомы... Как же развернутся события в этом запутанном любовном треугольнике? Об этом зрители смогут узнать, посмотрев все 26 серий, доступных для просмотра.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Спрячь меня
Спрячь меня драма
2023, Турция
0.0
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
