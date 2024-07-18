Что будет дальше в сериале "Дом дракона"?

Наш ответ:

Создатели "Дома Дракона" держат сюжет в строжайшем секрете, так что узнать, чем закончится сезон и что будет происходить дальше, невозможно. Поклонникам остается только ждать выхода новых эпизодов, чтобы узнать подробности.



"Дом Дракона" — это приквел, действие которого происходит за 170 лет до событий "Игры престолов", сериала, некогда изменившего облик всей индустрии. По сюжету, король Визерис шокировал всех, объявив своей наследницей дочь Рейниру. Однако, после рождения здорового сына, многие стали стремиться к тому, чтобы девушка никогда не заняла Железный трон. Теперь, когда судьба королевства висит на волоске, мы увидим дом, построенный драконами, и узнаем, как они его разрушили.