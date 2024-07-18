Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что будет дальше в сериале "Дом дракона"?

Что будет дальше в сериале "Дом дракона"?

Олег Скрынько 18 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Создатели "Дома Дракона" держат сюжет в строжайшем секрете, так что узнать, чем закончится сезон и что будет происходить дальше, невозможно. Поклонникам остается только ждать выхода новых эпизодов, чтобы узнать подробности.

"Дом Дракона" — это приквел, действие которого происходит за 170 лет до событий "Игры престолов", сериала, некогда изменившего облик всей индустрии. По сюжету, король Визерис шокировал всех, объявив своей наследницей дочь Рейниру. Однако, после рождения здорового сына, многие стали стремиться к тому, чтобы девушка никогда не заняла Железный трон. Теперь, когда судьба королевства висит на волоске, мы увидим дом, построенный драконами, и узнаем, как они его разрушили.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дом дракона
Дом дракона драма, боевик, фэнтези
2022, США
6.0
Игра престолов
Игра престолов драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше