Чьим сыном является Абидин из сериала "Зимородок"?

Олег Скрынько 1 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Турецкий мелодраматический сериал "Зимородок" продолжает держать зрителей в напряжении неожиданными сюжетными поворотами. Одной из главных интриг популярного шоу стало раскрытие тайны происхождения Абедина, которого зрители долгое время видели как племянника семьи. Недавние события пролили свет на этот вопрос: его родителями оказались Ифакат и Халис.

Подозрения у поклонников сериала были давно — между Ифакат и Халисом всегда наблюдались особенные отношения, полные недосказанностей. Эпизод, где Халис останавливает Ифакат, когда та собиралась снять халат, лишь усилил догадки. Когда у Ифакат родился сын, Корхан принял тяжёлое решение: отдал ребёнка на воспитание в чужую семью, сообщив матери, что младенец умер.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зимородок
Зимородок драма, мелодрама
2022, Турция
8.0
