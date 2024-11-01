Чьим сыном является Абидин из сериала "Зимородок"?

Турецкий мелодраматический сериал "Зимородок" продолжает держать зрителей в напряжении неожиданными сюжетными поворотами. Одной из главных интриг популярного шоу стало раскрытие тайны происхождения Абедина, которого зрители долгое время видели как племянника семьи. Недавние события пролили свет на этот вопрос: его родителями оказались Ифакат и Халис.
Подозрения у поклонников сериала были давно — между Ифакат и Халисом всегда наблюдались особенные отношения, полные недосказанностей. Эпизод, где Халис останавливает Ифакат, когда та собиралась снять халат, лишь усилил догадки. Когда у Ифакат родился сын, Корхан принял тяжёлое решение: отдал ребёнка на воспитание в чужую семью, сообщив матери, что младенец умер.
