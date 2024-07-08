Меню
Чей ребенок у Пелин из сериала «Зимородок»?

Олег Скрынько 8 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Зимородок» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2022 году. Это история о Сейран и Ферите, однако еще одной ключевой фигурой является бывшая девушка Ферита по имени Пелин. По хочу развития сюжета Пелин якобы погибает, но затем возвращается беременной на позднем сроке. Она заявляет Фериту, что это ребенок от него, однако не факт, что это так. Эта интрига сохраняется до 56-й серии, в которой становится известно, что Пелин зачала ребенка от Сертера. Сертер — друг Бурака, кузена Пелин. Девушка проводила с Сертером много времени, чтобы вызвать ревность со стороны Ферита. Дядей Сертера оказывается влиятельный мафиози.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зимородок
Зимородок драма, мелодрама
2022, Турция
8.0
