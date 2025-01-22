Чьей дочерью является Дева в сериале "Гюльджемаль"?

Наш ответ:

Многие поклонники сериала "Гюльджемаль" задаются вопросом, кто является матерью Девы. В финале турецкой мелодрамы становится ясно, что госпожа Гюль из дома Гю – её настоящая мать, а Дева – дочь второго мужа Зефера, убитого в детстве Гюльджемалем. Подобный исход многие зрители сочли крайне предсказуемым.



Сюжет сериала разворачивается вокруг Гюльджемаля и его сестры Гюлендам, которых много лет назад бросила мать, сбежав с возлюбленным. Дети выросли в бедности, пережив немало лишений. Повзрослев, Гюльджемаль стал богатым и успешным, но трудности сделали его жестоким. Он возвращается в Бурсу с сестрой, чтобы найти мать и отомстить ей. Но его планы нарушает встреча с Девой, чью жизнь он разрушает ради Гюлендам.