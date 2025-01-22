Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чьей дочерью является Дева в сериале "Гюльджемаль"?

Чьей дочерью является Дева в сериале "Гюльджемаль"?

Олег Скрынько 22 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Многие поклонники сериала "Гюльджемаль" задаются вопросом, кто является матерью Девы. В финале турецкой мелодрамы становится ясно, что госпожа Гюль из дома Гю – её настоящая мать, а Дева – дочь второго мужа Зефера, убитого в детстве Гюльджемалем. Подобный исход многие зрители сочли крайне предсказуемым.

Сюжет сериала разворачивается вокруг Гюльджемаля и его сестры Гюлендам, которых много лет назад бросила мать, сбежав с возлюбленным. Дети выросли в бедности, пережив немало лишений. Повзрослев, Гюльджемаль стал богатым и успешным, но трудности сделали его жестоким. Он возвращается в Бурсу с сестрой, чтобы найти мать и отомстить ей. Но его планы нарушает встреча с Девой, чью жизнь он разрушает ради Гюлендам.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гюльджемаль
Гюльджемаль драма, мелодрама
2023, Турция
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше