Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится "Ваша честь"?

Чем закончится "Ваша честь"?

Олег Скрынько 5 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ваша честь» - корейский телесериал, который является ремейком одноименной криминальной драмы Showtime. Премьера грядущего сериала назначена на 12 августа 2024 года и пока что до конца не ясно, чем именно завершится новая версия англоязычного хита.

Напомним, о чем идет речь в сериале «Ваша честь». Сын судьи с безупречной репутацией сбивает человека и уезжает с места происшествия. Ситуация резко обостряется, когда становится известно, что пострадавший — сын местного криминального авторитета. После этого жизнь главного героя превращается в кошмар наяву, и каждым новым действием он только усугубляет ситуацию.

Главные роли в корейской версии исполнили местные звезды, такие как Сон Хён-джу, Ким Мён-мин и Ким До-хун.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ваша честь
Ваша честь драма, триллер
2024, Южная Корея
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше