Чем закончится "Ваша честь"?

«Ваша честь» - корейский телесериал, который является ремейком одноименной криминальной драмы Showtime. Премьера грядущего сериала назначена на 12 августа 2024 года и пока что до конца не ясно, чем именно завершится новая версия англоязычного хита.



Напомним, о чем идет речь в сериале «Ваша честь». Сын судьи с безупречной репутацией сбивает человека и уезжает с места происшествия. Ситуация резко обостряется, когда становится известно, что пострадавший — сын местного криминального авторитета. После этого жизнь главного героя превращается в кошмар наяву, и каждым новым действием он только усугубляет ситуацию.



Главные роли в корейской версии исполнили местные звезды, такие как Сон Хён-джу, Ким Мён-мин и Ким До-хун.