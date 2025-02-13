Чем закончится "Сжечь все и начать заново"?

Наш ответ:

В конце сериала «Сжечь все и начать сначала» Ольга расстается с Артемом, узнав, что он встречается с женщиной из Минздрава. В отместку он добивается ее увольнения. В жизни Черкасовой есть хирург Игорь, который боится разрушить их дружбу. Ее дочь Катя встречается с Сергеем, но его состоятельные родители против этого союза.



Ольга с Катей приезжают в родной город, где встречают Константина, отца девушки. Выясняется, что ее сестра Алиса выжила после попытки самоубийства, но позже умерла в клинике. Валентина, жена Константина, решает отомстить и похищает Катю. Ольга попадает в ловушку, но им удается выбраться. Валентина устраивает пожар, но Игорь спасает Ольгу, а преступницу арестовывают. Финал счастливый: Игорь остается с Ольгой, Сергей делает Кате предложение, и все празднуют новый этап в жизни.