Чем закончится "Субботняя жена"?

Наш ответ:

Сериал «Субботняя жена» - новая мелодрама, вышедшая на экраны в 2025 году и сразу же полюбившаяся публике. Новинка завершилась следующим образом:



Анна прощает мужа Влада после измены, но он снова ей изменяет. Узнав, что после развода останется ни с чем, она соглашается на странное предложение бизнесмена Юрия — за деньги изображать его невесту перед матерью. Между ними возникают чувства, но Юрий разрывает договор, когда Анна признаётся в любви. Тем временем Влад сближается с начальницей Светланой, но его махинации вскрываются. Анна выигрывает суд за дочь, а Юрий возвращается к ней. В финале они женятся, а Влад попадает в тюрьму.