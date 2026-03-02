Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится "Стокгольмский синдром"?

Чем закончится "Стокгольмский синдром"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 марта 2026 Дата обновления ответа: 2 марта 2026

«Стокгольмский синдром» — мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2026 году.

Какой финал у сериала

«Стокгольмский синдром» закончился неожиданным поворотом. Адвокат Настя, которую похитили и держали в лесу, узнает страшную правду: её идеальный жених Артур на деле оказался мошенником, который разорил семью её похитителя Захара. Пока Настя мерзла в избушке, выяснилось, что Артур обманом отобрал у братьев Платовых ферму, из-за чего мать Захара умерла, а брат спился.

В финале всё встает на свои места. Когда Захара судят за похищение, Настя неожиданно заявляет в суде, что ушла с ним добровольно. Тем временем вскрываются махинации Артура — он использовал доступ Насти к документам, чтобы обворовывать её клиентов. Благодаря переданным уликам жениха арестовывают, а Захара отпускают.

Развязка наступает, когда разоренный Захар собирается уехать один восстанавливать хозяйство. Но Настя, поняв, кто на самом деле был для нее чужим, а кто — своим, догоняет его и говорит, что не будет ждать, а поедет помогать прямо сейчас. Так из драмы с похищением рождается история о том, как два совершенно незнакомых человека обрели друг друга.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Стокгольмский синдром
Стокгольмский синдром мелодрама, драма
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Какой текст песни «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь»? 1 комментарий
В каком порядке смотреть все части фильма "Трансформеры"? 3 комментария
Cколько серий в турецком сериале "Между"? 1 комментарий
Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача»
Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй: HBO представила всех студентов Хогвартса в сериале «Гарри Поттер»
Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала»
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
Резня с первых секунд: важнейших героев «Пацанов» прикончат уже в 1-й серии 5-го сезона — Карл Урбан «спалил контору»
64 миллиона зрителей и «капуромания»: этот хит Болливуда первым покорил советский прокат
Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу
«Крысы, стекла, шприцы»: голые съемки Ковальчук в «Мастере и Маргарите» чудом не закончились увольнением — у актрисы завелся сталкер
Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее
Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше