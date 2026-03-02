Чем закончится "Стокгольмский синдром"?

«Стокгольмский синдром» — мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2026 году.

Какой финал у сериала

«Стокгольмский синдром» закончился неожиданным поворотом. Адвокат Настя, которую похитили и держали в лесу, узнает страшную правду: её идеальный жених Артур на деле оказался мошенником, который разорил семью её похитителя Захара. Пока Настя мерзла в избушке, выяснилось, что Артур обманом отобрал у братьев Платовых ферму, из-за чего мать Захара умерла, а брат спился.



В финале всё встает на свои места. Когда Захара судят за похищение, Настя неожиданно заявляет в суде, что ушла с ним добровольно. Тем временем вскрываются махинации Артура — он использовал доступ Насти к документам, чтобы обворовывать её клиентов. Благодаря переданным уликам жениха арестовывают, а Захара отпускают.



Развязка наступает, когда разоренный Захар собирается уехать один восстанавливать хозяйство. Но Настя, поняв, кто на самом деле был для нее чужим, а кто — своим, догоняет его и говорит, что не будет ждать, а поедет помогать прямо сейчас. Так из драмы с похищением рождается история о том, как два совершенно незнакомых человека обрели друг друга.